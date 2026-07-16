René van der Gijp, FIFA’nın bir an önce müdahale etmesini umuyor: “Kimse bunu istemiyor”

René van der Gijp ve Johan Derksen, Dünya Kupası’ndaki üçüncülük maçını tamamen gereksiz buluyor. Vandaag Inside programının sunucuları, yarı finalde elenen Fransa ile İngiltere arasındaki karşılaşmadan birkaç gün önce bu görüşü dile getiriyor.

Van der Gijp, teselli finali'nin hiç de anlamlı olmadığını düşünüyor. “Kesinlikle değil. Aslında Mbappé, yarı finalde İspanya kalecisiyle karşılaştığı anda şöyle düşünmüştü: ‘Eğer şu kaleciye bir tekme atarsam, tatile çıkabilirim.’ Ama son anda ‘Yine de yapmayayım’ diye düşündü. Sonuçta yarım yamalak bir hareket çıktı. Zaten kimse o teselli finalini istemiyor.”

Derksen de FIFA’nın üçüncülük maçını iptal etmesi gerektiğini düşünüyor. “FIFA bunu yapmaya devam ediyor. Ama lütfen o maçı oynamayın. Taraftarlar için eğlenceli değil, izlemesi de keyifli değil. Ama herhalde yine bir TV sözleşmesinde yer alıyordur.”

Fransa ve İngiltere, Cumartesi günü Miami’de karşı karşıya gelecek; İngilizler daha önce çeyrek finalde Norveç ile bu şehirde oynamıştı. Dünya Kupası üçüncülük maçı, Hollanda saatiyle 23:00’da başlayacak.

Görevi bırakacak olan Didier Deschamps’ın yönetimindeki Fransa milli takımı, Salı günü İspanya karşısında yetersiz kaldı. Fransa hiçbir zaman ritmini bulamadı ve sürpriz bir şekilde 0-2’lik bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İngiltere ise Çarşamba günü, 1966'dan bu yana ilk kez bir Dünya Kupası'nda finale yükselme yolunda ilerliyordu. Ancak Arjantin ile oynanan çekişmeli maçın son dakikalarında işler tamamen tersine döndü. Mükemmel bir performans sergileyen Lionel Messi'nin liderliğinde, son Dünya Kupası şampiyonu, Atlanta'da 1-0 geriden gelerek maçı 1-2 kazandı.

Üçüncülük maçı, 1934 yılından beri oynanmaktadır. Bu teselli finali, FIFA ve maçın oynandığı şehre daha fazla gelir sağlıyor. Bu arada, Avrupa Şampiyonası’nda hiçbir zaman üçüncülük maçı oynanmaz.