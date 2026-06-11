René van der Gijp: "Çok sarsılmış durumda, gerçekten çok sarsılmış... Bir dostunu kaybetti."

René van der Gijp, Kees Jansma'nın Curaçao milli takımıyla ilgili gelişmelerden büyük rahatsızlık duyduğunu açıkladı. Hollanda milli takımının eski basın sorumlusu, Dick Advocaat'ın milli takım teknik direktörlüğüne geri dönmesi ve bunun sonucunda Fred Rutten'in görevinden ayrılmak zorunda kalması üzerine geçen ay Curaçao'daki görevinden istifa etmişti.

Kaos, Advocaat'ın özel nedenlerle Curaçao milli takımının teknik direktörlüğünden istifa etmesiyle başladı. Ardından Fred Rutten onun yerine getirildi, ancak birkaç hafta sonra Advocaat geri döndü. Rutten bu durumda bir gelecek görmedi ve ayrıldı, ardından Jansma da basın sözcülüğü görevinden istifa etmeye karar verdi.

Jansma o dönemde, kendisini rahatsız edenin Advocaat veya Rutten'in seçilmesi değil, teknik direktör değişikliğinin gerçekleşme şekli olduğunu belirtmişti. "Bu, birini ya da diğerini seçmekle değil, bunun nasıl gerçekleştiğiyle ilgili," dedi. "Önce Dick Advocaat istifa etti ve bu üzücü ve hüzün verici. Ama sonra, işler düzelince, bir sonraki kişi de gitmek zorunda kalıyor. Bence bu doğru değil. Bu benim için çığır aşan bir durum."

Van der Gijp, Perşembe günü Vandaag Inside Oranje programında Jansma'nın olaylardan hala çok etkilenmiş olduğunu söyledi. “Kees'in de katıldığı bir akşam yemeği vardı. Kees'in gerçekten çok sarsıldığını fark ettim. Korkunç derecede sarsılmıştı. Özellikle de olanlardan dolayı,” dedi eski futbolcu.

“Dick’i gerçekten bir arkadaş olarak görüyordu. Artık bu ilişki bitti. Kees, Dick’in doğru davranmadığını düşünüyor. Her şeye tanık oldu, tüm mesajları gördü, her şeyi yaşadı. Ama bunun olması da ona gerçekten çok kötü geliyor.”

“İkisi gerçekten çok iyi anlaşıyordu. Her zaman çok keyifliydi.” Van der Gijp’e göre, tam da bu nedenle bu ayrılık 78 yaşındaki Jansma’yı bu kadar derinden etkiliyor.

Johan Derksen, Jansma’nın görevinden istifa etme kararını anlayışla karşılıyor. “Kees’in bu durumu çok doğru bir şekilde çözdüğünü düşünüyorum,” diyor eski sol bek.