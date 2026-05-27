René van der Gijp, Ajax'a geri dönmeyi kesinlikle tavsiye etmiyor

Wim Kieft, Daley Blind’in (36) Eredivisie’de hâlâ rahatlıkla rol alabileceğini düşünüyor. René van der Gijp ise Çarşamba günkü KieftJansenEgmondGijp podcast’inde bu görüşe tamamen karşı çıkıyor.

Blind'in küme düşen Girona ile sözleşmesi sona eriyor ve transfer ücreti ödemeden yeni bir maceraya atılabilir. Defans ve orta saha oyuncusu, daha önce iki dönem olmak üzere Ajax'ta forma giymişti. Bu arada dört sezon boyunca Manchester United'da forma giydi.

Kieft, eski Ajax oyuncusu hakkında "Daley Blind, Hollanda'da rahatlıkla futbol oynayabilir" diyor. "İnsanlar onun yavaş olduğunu söylüyor. Ama o her zaman olabildiğince yavaştı."

"Ama Blind iyi futbol oynayabilir. O, Baas'tan daha iyi futbol oynayabilir," diyor Haarlemli analist, Ajax'ın stoperiyle bir karşılaştırma yaparak. "O da fena değil. Ama bence Blind hala rahatlıkla futbol oynayabilir."

Sunucu Michel van Egmond, Kieft'e Blind'e Hollanda'ya dönmesini tavsiye edip etmeyeceğini soruyor. "Orada kal, dostum," diyor Van der Gijp, masadaki arkadaşının yerine cevap veriyor. "Endişelenme. Yoksa her seferinde Valentijn Driessen'den hızın yetersiz olduğu konusunda bir köşe yazısı alırsın."

"Bunu istemek de lazım. Hollanda'da olmak, bilirsin. Unutma Wim, o zaman Sutalo'nun yanında oynayacak. Bu da seni mutlu etmez. Bu da sana yardımcı olmaz," diye ekliyor şüpheci Van der Gijp.

Son olarak Kieft de söze karışır: "Blind, bir yıl daha oynamak istediği izlenimini veriyor. Ya da en azından Ajax'ta oynamak."