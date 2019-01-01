Renato Sanches: Bayern Münih'te mutlu değilim

Renato Sanches, yeterli forma şansı bulamaması sebebiyle Bayern Münih’teki döneminin sonuna geldiğini açıkladı.

’te fazla forma şansı bulamayan ve yedek kulübesinde bekleyen Portekizli orta saha oyuncusu, yaz ayında kulüpten ayrılabileceğini belirtti.

2016 yılında ’dan 35 milyon euro karşılığında Bavyera ekibine katılan oyuncu, burada beklenen performansı gösteremedi. 21 yaşındayken Milli Takımı’na seçilen ve Euro 2016’nın kazanılmasında rol sahibi olan oyuncu, turnuva sonrasında en çok gelecek vadeden isimlerdendi.

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Daha sonra Swansea City’ye kiralık olarak gönderilen Portekizli oyuncu, Premier Lig’de de yeterince forma şansı bulamamış ve yeniden Alman ekibine katılmıştı.

Sanches şimdi ise daha çok forma şansı bulup, kendini daha çok geliştirebileceği bir takıma gitmek istiyor.

Bayern Münih’te forma şansı bulamayan oyuncu, “Burada mutlu değilim. Çok çalıştım fakat forma şansı bulamıyorum” dedi.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Daha çok forma şansı bulmak istiyorum. Belki de farklı bir kulüpte. Bu durum hakkında endişelenmem gerekiyor” ifadelerini kullandı.

The Players' Tribune' e konuşan genç orta saha oyuncusunun en büyük hedefi halen ilerleyen dönemlere Ballon d’Or kazanabilmek olduğunu söyledi: "Geleceğime baktığımda, Ballon d’Or kazanma şansımın olduğunu düşünüyorum.”

Portekizli oyuncu, daha fazla forma şansı bulması gerektiğini, ancak bu şekilde Avrupa’nın en iyi oyuncuları arasına girebileceğini belirtti. Renato Sanches bu sezon tüm kulvarlarda 717 dakika süre buldu ve takımına 1 gol, 3 asistlik katkıda bulundu.