Renard, Tunuslu oyunculara uyarıda bulundu: Ya yarın kazanacağız ya da eve döneceğiz

Tunus Milli Takımı'nın teknik direktörü Fransız Hervé Renard, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda yarın Pazar günü Japonya ile oynanacak maçta galibiyet dışında herhangi bir senaryodan bahsetmeyi reddetti.

Maç öncesi basın toplantısında Renard, “Yarın galibiyeti düşünmüyorsak, şimdiden evlerimize dönsek daha iyi olur” dedi. Bu kararlı mesaj, İsveç’e karşı alınan açılış maçı yenilgisinin ardından “Kartaca Kartalları”nın üzerinde ne kadar büyük bir baskı olduğunu yansıtıyor.

Renard, ilk on birde değişiklik yapma olasılığına da değindi ve tüm oyuncuların azami hazırlık halinde olduğunu ve fırsatlarını beklediklerini vurguladı, ancak sahaya çıkacak isimleri açıklamadı.

Fransız teknik direktör, Mavi Samuraylar’ın kadrosunda yer alabilecek olası eksikliklerin ayrıntılarına girmekten kaçındı ve Japonya’nın gerçek gücünün, takımın uyumu ve oyuncularının seviyelerinin birbirine yakınlığında yattığını belirtti.

Takım kaptanı Elias Al-Sakheri ise, taktiksel disiplin ve takım ruhuyla öne çıkan Japonya milli takımı karşısında görevlerinin zorluğunu kabul etti, ancak takım arkadaşlarının tüm güçleriyle mücadeleye hazır olduklarını vurguladı ve Dünya Kupası maçlarının her türlü olasılığa açık olduğunu belirtti.

El-Sakheri, bir önceki maçta yaptığı ve İsveç’in üçüncü golüne yol açan hatanın sorumluluğundan kaçınmadı ve önünde tek bir seçenek olduğunu vurguladı: sorumluluktan kaçmak yerine bir sonraki maçta telafi etmek.

Pazar günkü karşılaşma, ilk turda İsveç’e 1-5 yenilen Tunus için eleme şansını canlandırmak için son bir fırsat niteliğinde.