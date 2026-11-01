Avrupa Futbol Federasyonu, Barcelona-Aston Villa maçını yönetmek üzere İtalyan hakem Davide Massa'yı görevlendirdiğini açıkladı. 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü hafta müsabakaları kapsamındaki karşılaşma, 3 Kasım Salı günü Spotify Camp Nou Stadı'nda oynanacak.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Massa beklenen karşılaşmayı yönetecek; ona yardımcı hakem olarak vatandaşları Alessio Berti ve Filippo Meli eşlik edecek, dördüncü hakem görevini ise Fabio Maresca üstlenecek.

Alman Bastian Dankert video yardımcı hakem teknolojisinden sorumlu olacak, kendisine İsviçreli Lukas Fähndrich yardımcı olacak.

İkinci karşılaşma

Bu, Davide Massa'nın Barcelona maçı yönettiği ikinci kez olacak. Massa, geçen sezon Spotify Camp Nou Stadı'nda Katalan takımının Eintracht Frankfurt'u 2-1 yenmesinde görev almıştı.

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Barcelona o maçta parlak bir performans sergilememişti, ancak Jules Koundé'nin kaydettiği ikili sayesinde geriye düştüğü skoru çevirmeyi başarmıştı.

Lig aşamasında üç haftanın ardından Aston Villa yoluna puan kaybetmeden devam ediyor ve Paris Saint-Germain, Liverpool, Real Madrid ve Real Betis'in yanı sıra tüm maçlarını kazanan takımlar grubunda yer alıyor.

Buna karşılık Barcelona, Avrupa yolculuğuna iki galibiyetle başlamış, ardından geçen hafta Parc des Princes Stadı'nda Paris Saint-Germain karşısında mağlubiyet almıştı.

Geçen Cumartesi Alavés karşısında en iyi seviyelerine dönen Hansi Flick ve oyuncuları, İngiliz takımının Spotify Camp Nou Stadı'na gelişini değerlendirerek Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet yoluna dönmeyi ve son 16 turuna doğrudan yükselme adına yeni bir adım atmayı hedefliyor.