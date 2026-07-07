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Remontada’dan tek bir zafer… Dünya Kupası’nda Mısır’ın peşini bırakmayan “önce gol atma” sorunu

Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Dünya Kupası
Arjantin
Mısır
ABD

Firavunlar’ın serüveni çeyrek finalde sona erdi

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki tüm serüveni boyunca skor üstünlüğünü sürdürmeye devam etti; ancak bu serüven, çeyrek finalde Arjantin’e yenilerek sona erdi.

Mısır milli takımı, Salı akşamı Atalanta Stadyumu’nda oynanan turnuvanın son 16 turu maçında, son şampiyon Arjantin’e karşı çılgın bir senaryo sonunda 3-2 yenilerek Dünya Kupası’na veda etti.

Firavunlar, 15. ve 67. dakikalarda Yaser İbrahim ve Mustafa Zico'nun golleriyle 2-0 öne geçti; 79. dakikada ise Cristian Romero Arjantin'in ilk golünü attı, ardından 84. dakikada Lionel Messi beraberlik golünü kaydetti.

90+2. dakikada Enzo Fernández, Tango'ya galibiyeti getiren golü attı ve Arjantin'i Dünya Kupası çeyrek finallerine taşıdı. Arjantin, bu akşam Salı günü oynanacak İsviçre-Kolombiya maçının galibini bekleyecek.

Mısır milli takımı, 2025 Dünya Kupası'nda 5 maç oynadı ve grup aşamasının ikinci turunda Yeni Zelanda'ya karşı (3-1) tek galibiyetini elde etti.

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Bu tek galibiyet, 1-0 gerideyken geldi; Firavunlar takımı 3 gol atarak maçı tersine çevirdi.

Ancak diğer maçlarda Mısır Milli Takımı öne geçmesine rağmen sonunda galibiyet elde edemedi. Bu durum ilk olarak Belçika maçında yaşandı; Firavunlar ilk olarak öne geçse de maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Grup aşamasının üçüncü maçında İran karşısında da aynı senaryo tekrarladı; Mısır Milli Takımı ilk golü attı, ancak maç (1-1) berabere sonuçlandı.

Son 32 turunda Avustralya karşısında da aynı durum yaşandı; Mısır Milli Takımı ilk golü attı, ardından beraberlik golünü yedi, ancak Hüsam Hasan'ın takımının penaltı atışlarında galip gelmesiyle turu geçti.

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