"Rekor teklifini sun"… Bayern Münih, Real Madrid'in hayallerini daha başlangıçta yok etti

Real Madrid'in Bayern Münih'in Fransız yıldızı Michael Olise'yi kadrosuna katmak istediği yönündeki söylentiler, son günlerde spor camiasında büyük yankı uyandırdı.

Olé, geçtiğimiz Salı günü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, Bavyera devi Bayern Münih'in Real Madrid'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada muhteşem bir performans sergiledi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, Bayern Münih, rekor bir teklif gelse bile Olise'nin ayrılması konusunda pazarlık yapmaya niyetli değil.

Romano, "Alman kulübünde, Olise'nin projelerinin uzun vadeli bir dayanağı olacağına dair tam bir inanç hakim" diye ekledi.

Alman gazeteci Christian Falk, Real Madrid başkanı Florentino Pérez'in, sözleşmesi 2029 yazına kadar uzanan 24 yaşındaki oyuncuyu çok beğendiğini ve 160 ila 165 milyon euro arasında bir teklif sunarak onu transfer etmek için harekete geçmeyi planladığını söylemişti.