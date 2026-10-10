Faslı yıldız Ashraf Hakimi, bugün cumartesi günü Fransa Ligi'nin altıncı hafta maçında Le Mans karşısında ilk 11'de başlayarak tarihi bir rakama ulaştı.

Hakimi, Paris kulübünün resmi maçlar tarihinde en çok forma giyen yabancı bek oyuncusu oldu ve takımın eski oyuncusu Brezilyalı Maxwell'i geride bıraktı.









X platformundaki Stats Foot hesabının verilerine göre, Hakimi'nin bu gece Paris Saint-Germain ile resmi maç sayısı 215'e ulaştı ve böylece Paris kulübüyle 214 resmi maça çıkan Maxwell adına kayıtlı rekoru kırdı.









Paris Saint-Germain, iki galibiyet ve bir beraberlikten topladığı 8 puanla Fransa Ligi puan tablosunda altıncı sırada yer alıyor; takım bir de mağlubiyet aldı.

Transfermarkt sitesinin verilerine göre, Ashraf Hakimi 2021 yazında Inter Milan'dan Fransız takımına transfer olmasıyla başlayan Paris Saint-Germain kariyeri boyunca 28 gol kaydetti ve ayrıca 44 asist yaptı.