Al-Qanah Kulübü, Cuma akşamı "Right to Dream" Stadyumu'nda Masar'ı 2-0 mağlup ederek, ligin bitimine tam 6 hafta kala Profesyoneller Ligi'ndeki başarılı performansının ardından Mısır Süper Ligi'ne resmi olarak yükselmeyi garantiledi.

Teknik direktör Abdülnasır Muhammed, Ganalı Omar Abdel-Rabie'nin liderliğindeki rakibine karşı, şampiyonanın 28. haftasında değerli bir galibiyet elde etti.

El-Qanah'ın gollerini 38. ve 78. dakikalarda Hazem Abousna ve Mody Shalata attı ve takım üstünlüğünü pekiştirerek liderliğini sürdürdü.

Bu galibiyetle El-Kana, Profesyoneller Ligi'nde puanını 65'e yükseltti, Masar ise 45 puanla dördüncü sırada kaldı. Böylece İsmailiyeli oyuncular, olağanüstü bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselmeyi resmen garantiledi.

Şampiyonluk sistemine göre, ilk üç sırayı alan takımlar Süper Lig'e yükselirken, son iki sırayı alan takımlar İkinci Lig "B"ye düşüyor.

El-Qanah, Masar ile arasındaki 20 puanlık fark sayesinde yükselişini garantiledi, zira ligin bitimine sadece 6 hafta kala Masar'ın bu farkı kapatması mümkün değil.

Bu, Mısır Süper Ligi tarihindeki en hızlı yükselme olarak kabul ediliyor, çünkü daha önce hiçbir takım ligin bitimine tam 6 tur kala yükselmeyi garantilememişti.

Daha önceki rekor, 2017-2018 sezonunda ligin bitimine 5 tur kala yükselmeyi garantileyen El Nasr takımına aitti.

El-Qanah, 12 yıllık bir aradan sonra Süper Lig'e geri dönüyor. İsmailiye şehrini temsil eden kulüp, daha önce bu turnuvaya 29 kez katılmıştı.