"Medya mensuplarına karşı kendimizi bir nebze yükümlü hissediyoruz. Ancak transfer sürecinin hiçbir şekilde tehlikeye girmemesi ve her şeyin sorunsuz ilerlemesi için bunu olabildiğince gizli yürütmek zorundaydık", dedi Trabzonspor Başkanı Ertugrul Dogan, A Spor'a. "Mohamed Salah hakkında aslında artık söylenecek bir şey yok. O bir dünya yıldızı. Onun gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Bence bu harika bir iş olacak. Kulübümüze uğurlu gelsin."

Daha önce Trabzonspor, sosyal medya üzerinden Salah'ın Mısırlı kökenine gönderme yapan bir video paylaşmış, videoda Karadeniz'deki stadın önünde bir piramit gösterilmiş ve şu ifade kullanılmıştı: "Always believing".

34 yaşındaki forvetin çarşamba sabahı İstanbul'a inmesi, sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından 2028'e kadar sürecek sözleşmeye imza atması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise Karadeniz'deki metropolde bir karşılama için hazır bulunması bekleniyor. Salah son olarak dokuz yıl boyunca Liverpool FC formasıyla başarılı bir performans sergiledi, Şampiyonlar Ligi ile Premier League'i kazandı. Haziran sonunda Reds'ten bonservissiz olarak ayrıldı.

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'da net 17 milyon euro kazanması bekleniyor

İlk etapta her şey Beşiktaş'a transfer olacağını işaret ederken, Trabzonspor'un son derece kazançlı teklifi Salah'ın fikrini değiştirmesine yol açtı. İddiaya göre yılda net 17 milyon euro kazanacak - bu rakam kulüp tarihindeki tüm oyunculardan daha fazla. Geçen sezonu ligde üçüncü sırada tamamlayan takımda süper yıldızın transferi için büyük bir heyecan yaşanıyor. Medya haberlerine göre Trabzonspor, Salah'ın adı ve 11 numarasıyla 100.000 forma üretti bile.

Trabzonspor yeni sezona 15 Ağustos'ta Kasımpaşa deplasmanında başlayacak. Ağustos sonunda ise Avrupa Ligi'ne katılım için play-off maçları oynanacak.