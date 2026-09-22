Reiziger: “O zaman ben de KNVB için aday olmazdım”

Michael Reiziger, KNVB'nin kendisini pas geçip Xavi'yi tercih etmesi konusunda daha fazla konuşmayı reddetti. Jong Oranje Teknik Direktörü, NOS'a yaptığı açıklamada, kısa süre önce Instagram üzerinden yayımladığı açıklamaya atıfta bulundu.

Reiziger, salı günü yapılan röportajda, "Ben açıklamamı yaptım ve benim için konu kapanmıştır" vurgusunu yaptı. "Tüm odağımı Jong Oranje'ye vermiş durumdayım, çünkü önümüzde hâlâ tamamlamamız gereken önemli bir görev var."

Reiziger, söz konusu açıklamasında Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğüyle ilgili uzun süredir süren tartışmaya değindi. Eski savunmacı, en üst seviyede yeterli deneyime sahip olmamakla eleştirilmişti.

Reiziger'i en çok rahatsız eden şey ise "beni hiç tanımayan ve kulüplerimde nasıl çalıştığımı, şimdi de KNVB'de neler yaptığımı bilmeyen insanların" görüşleriydi. Jong Oranje'nin teknik direktörü, geçen ay sesini çıkarmış olmaktan memnun. "Kendimden bir şekilde söz ettirmem iyi oldu. O açıklama, o anda ne hissettiğimi yansıtıyordu ve bu yüzden de paylaşmak istedim."

Eski Jong Ajax teknik direktörü, "Elbette insan zamanla buna alışıyor" dedi. Reiziger, Jong Ajax ile 2018'de şampiyon olmuştu. "KNVB'de en üst seviyede çalışmanın her zaman tepkilere yol açacağını biliyorsunuz. Beni iyi tanımayan ya da hiç tanımayan çok sayıda insan bir anda çalışma tarzım hakkında konuşmaya başladı."

Reiziger, son olarak kendisine yönelik eleştirilerin haklı olup olmadığı sorusuna da değindi. "Eğer işimi iyi yapmamış olsaydım, aday da olmazdım. Bir noktada bir tercih yapıldı. O zaman benim için de konu kapanır."

KNVB, sonunda Ronald Koeman'ın halefi olarak Xavi'yi seçti. İspanyol teknik adam, perşembe günü Almanya'nın Nations League'de Amsterdam'da konuk olacağı maçta ilk kez takımın başında yer alacak.