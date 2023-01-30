Reims kaptanı Abdelhamid, Paris Saint-Germain'in yıldızları Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe'ye karşı savunmadan çıkmanın kolay olduğunu söyledi.

Paris Saint-Germain'in yıldız üçlüsü eleştirilerin odağında

Reims kaptanı Yunis Abdelhamid, savunmaya katkı yapmadıklarını söylüyor

PSG, Reims ile berabere kaldı

NE OLDU? Ligue 1'de Reims ile karşı karşıya gelen PSG, 51. dakikada Neymar'ın golüyle öne geçmesine rağmen Folarin Balogun'un son dakikada fileleri havalandırmasıyla 1-1 berabere kaldı. Reims kaptanı Yunis Abdelhamid, Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe'ye karşı savunmadan çıkmanın kolay olduğunu söyledi.

NE SÖYLENDİ? Abdelhamid, gazetecilere şunları söyledi: "Ön üçlü [Messi, Mbappe, Neymar] savunma yapmadığı için topu savunmadan çıkarmak kolay oldu. Artık toplu savunmaya katılmadıklarını biliyorduk. Bunun üzerinde çalıştık. Bundan yararlanmak istedik ve başardık. Bu yüzden çok fazla şans yaratabildik."

BÜYÜK RESİM: PSG'nin Ligue 1 tablosunun ikinci sırasında yer alan Lens ile arasındaki puan farkı 3'e düştü. Lionel Messi ve arkadaşları, 48 puanla lider konumunda.

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