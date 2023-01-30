Reims kaptanından PSG'nin hücum üçlüsü Messi, Neymar ve Mbappe'ye: "Onları geçmek kolaydı!"

İdil Erin Tetik
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Messi Neymar 2022-23Getty
PSGLigue 1PSG vs ReimsReims

Reims kaptanı Abdelhamid, Paris Saint-Germain'in yıldızları Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe'ye karşı savunmadan çıkmanın kolay olduğunu söyledi.

  • Paris Saint-Germain'in yıldız üçlüsü eleştirilerin odağında
  • Reims kaptanı Yunis Abdelhamid, savunmaya katkı yapmadıklarını söylüyor
  • PSG, Reims ile berabere kaldı

NE OLDU? Ligue 1'de Reims ile karşı karşıya gelen PSG, 51. dakikada Neymar'ın golüyle öne geçmesine rağmen Folarin Balogun'un son dakikada fileleri havalandırmasıyla 1-1 berabere kaldı. Reims kaptanı Yunis Abdelhamid, Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe'ye karşı savunmadan çıkmanın kolay olduğunu söyledi.

NE SÖYLENDİ? Abdelhamid, gazetecilere şunları söyledi: "Ön üçlü [Messi, Mbappe, Neymar] savunma yapmadığı için topu savunmadan çıkarmak kolay oldu. Artık toplu savunmaya katılmadıklarını biliyorduk. Bunun üzerinde çalıştık. Bundan yararlanmak istedik ve başardık. Bu yüzden çok fazla şans yaratabildik."

BÜYÜK RESİM: PSG'nin Ligue 1 tablosunun ikinci sırasında yer alan Lens ile arasındaki puan farkı 3'e düştü. Lionel Messi ve arkadaşları, 48 puanla lider konumunda.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

KYLIAN MBAPPE PSG LIGUE 1 29012023Getty ImagesLionel Messi 2022-23GettyNeymar 2022-23Getty

PSG İÇİN SIRADA NE VAR? Christophe Galtier'in öğrencileri, 1 Şubat'ta Ligue 1'de Montpellier ile karşılaşacak.

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