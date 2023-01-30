- Paris Saint-Germain'in yıldız üçlüsü eleştirilerin odağında
- Reims kaptanı Yunis Abdelhamid, savunmaya katkı yapmadıklarını söylüyor
- PSG, Reims ile berabere kaldı
NE OLDU? Ligue 1'de Reims ile karşı karşıya gelen PSG, 51. dakikada Neymar'ın golüyle öne geçmesine rağmen Folarin Balogun'un son dakikada fileleri havalandırmasıyla 1-1 berabere kaldı. Reims kaptanı Yunis Abdelhamid, Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe'ye karşı savunmadan çıkmanın kolay olduğunu söyledi.
NE SÖYLENDİ? Abdelhamid, gazetecilere şunları söyledi: "Ön üçlü [Messi, Mbappe, Neymar] savunma yapmadığı için topu savunmadan çıkarmak kolay oldu. Artık toplu savunmaya katılmadıklarını biliyorduk. Bunun üzerinde çalıştık. Bundan yararlanmak istedik ve başardık. Bu yüzden çok fazla şans yaratabildik."
BÜYÜK RESİM: PSG'nin Ligue 1 tablosunun ikinci sırasında yer alan Lens ile arasındaki puan farkı 3'e düştü. Lionel Messi ve arkadaşları, 48 puanla lider konumunda.
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