Regragui, teknik direktörlük kariyerini değiştiren sırrı açıkladı

Faslı teknik direktör Walid Regragui, teknik direktörlük kişiliğini şekillendiren en önemli dönemleri anlattı; Fath Rabat ve Wydad Athletic ile yaşadığı iki tecrübe arasındaki temel farkları ele alarak her kulübün, teknik direktöre çalışma ve takım yönetimi konusunda farklı bir tarz dayatan kendine özgü bir felsefesi olduğunu vurguladı.

Regragui, Fath ile geçirdiği yılların kendisine deneme ve gelişme için ideal bir fırsat sunduğunu, buna karşın Wydad ile yaşadığı tecrübenin ona hızlı kazanma zihniyetini ve tüm kupalarda rekabet baskılarıyla başa çıkmayı dayattığını açıkladı.

Regragui, Fas'ın "El Botola" sitesinin aktardığı açıklamalarında, teknik direktörlük kariyerinin başında Fath Rabat'ın kendisi için gerçek bir laboratuvar niteliği taşıdığını söyledi.

Şu ifadeleri kullandı: "Fath benim için bir laboratuvar gibiydi, çünkü 4-4-2, 4-3-3 ve beş oyunculu savunma gibi birçok taktik sistemi deneme imkânı buldum. Ayrıca her sezon sonunda bir dizi oyuncu satıyorduk; bu da bizi sürekli olarak takımı yeniden inşa etmeye mecbur bırakıyordu."

Bu koşulların kendisine büyümek ve gelişmek için yeterli zaman tanıdığını da ekleyen Regragui şöyle dedi: "Bu yüzden Fath'ta altı yıl kaldım, çünkü sükûnetle çalışıyor ve bir teknik direktör olarak gelişiyordum. Sonunda kulüp tarihinde ilk kez lig şampiyonluğunu kazanmayı başardık; bu, hafızamda daima yer edecek bir başarı."

Önce kazanmak, beklemeye vakit yok

Wydad ile tecrübesi hakkında ise Regragui, beklentilerin büyüklüğü ve taraftar baskısı nedeniyle işin doğasının Fath'tan tamamen farklı olduğunu vurguladı.

Şöyle konuştu: "Fath ile Wydad arasındaki büyük fark, ilkinin sana inşa etmek için zaman tanıması, buna karşın Wydad'da her hafta kazanmak ve iyi bir performans sergilemek zorunda olmandır; çünkü talep ve baskıların büyüklüğü çok daha fazla."

Şunları ekledi: "Wydad'da hızlı kazanmayı öğrendim, çünkü daha üç ay sonra sonuç alamazsak işlerin karmaşık hale gelebileceğini hissettim ve zaferlerden başkasını kabul etmeyen bir kulübün zihniyetine hızla uyum sağlamam gerekiyordu."

Regragui, Wydad ile geçirdiği dönemin teknik direktörlük kariyerinin en önemli aşamalarından biri olduğunu vurgulayarak takımla elde ettiği başarılara dikkat çekti.

Şöyle dedi: "Lig şampiyonluğunu kazanmayı başardık ve otuz yıllık bir aranın ardından Wydad'ı üst üste iki şampiyonlukla yeniden zirveye taşıdık. Ayrıca Afrika Şampiyonlar Ligi'ni kazandık ve Kral Kupası finaline ulaştık. Belki de bu, kulüp tarihinin en iyi sezonlarından biriydi."

Başarının sırrı: Her kulübün kimliğini anlamak

Regragui sözlerini, herhangi bir teknik direktörün başarısının, çalıştığı kulübün kimliğini kavrama ve o kulübün kültürüne ile gerekliliklerine uyum sağlama becerisiyle bağlantılı olduğunu vurgulayarak noktaladı.

Şöyle dedi: "Teknik direktör çalıştırdığı kulübe uyum sağlamalı, çünkü her takımın kendine özgü bir tarihi, kişiliği ve gereklilikleri vardır. Bu da kariyerim boyunca öğrendiğim bir şey."