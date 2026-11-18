Fas Milli Takımı'nın Nijer karşısındaki maçtan elde ettiği tek kazanç, 2027 Afrika Uluslar Kupası'na erken katılım bileti olmadı. Mücadele, teknik direktör Mohamed Ouahbi'nin Fas'la yaşadığı serüvene dair yeni sayısal göstergeler de ortaya koydu.

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Fas Milli Takımı, salı akşamı Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanan 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin dördüncü haftasında Nijer'i 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puan kaybı yaşamadan yoluna devam eden Fas, dört maçta puanını 12'ye yükseltti ve grup aşamasının bitimine iki hafta kala finallere katılımını resmen garantiledi.

Son galibiyet, Fas'ın beş gol attığı bir önceki maçta sergilediği hücum gösterisinden farklıydı. Fas, karşılaşmanın uzun bölümlerinde oyunu kontrol etmesine rağmen Nijer savunmasını aşmakta daha fazla zorlandı.

Ouahbi'nin Fas Milli Takımı'ndaki ilk 16 maçında aldığı sonuçlar, başlangıcının ne kadar güçlü olduğuna dair ek bir gösterge sunuyor. Stats Foot hesabının paylaştığı istatistiğe göre Ouahbi, bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alarak %62,5 galibiyet oranına ulaştı.

Bu performansla Faslı teknik adam, 21. yüzyılda Fas Milli Takımı'nın başına geçen bir teknik direktörün yaptığı en iyi başlangıcı egale etti. Bosnalı Vahid Halilhodžić de milli takımla çıktığı ilk 16 maçta aynı rakamlara ulaşmıştı.

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Halilhodžić ile yapılan karşılaştırma, Bosnalı teknik adamın 2019-2022 yılları arasında Fas'ta ortaya koyduğu performans düşünüldüğünde önem kazanıyor. Halilhodžić, milli takımı 30 maçta çalıştırdı ve bu maçlarda 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi alarak yaklaşık %66,7 galibiyet oranı yakaladı.

Fas'ı 2021 Afrika Uluslar Kupası'na taşımayı da başaran Halilhodžić'in görevi Ağustos 2022'de sona erdi. Yerine gelen Walid Regragui ise daha sonra göreve başlayarak milli takımı 2022 Dünya Kupası'nda dördüncülüğe taşıdı.

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Fas'ın en iyi galibiyet serisi

Fas Milli Takımı, dünkü galibiyetle büyük bir turnuvanın (Dünya Kupası + Afrika Uluslar Kupası) elemelerinde oynadığı son 19 maçın tamamını kazanmış oldu. Bu, Fas'ın bu tür maçlardaki en iyi galibiyet serisi.

Ouahbi, Nijer karşısında temel hedefe ulaşmaktan duyduğu memnuniyeti gizlemedi, ancak geliştirilmesi gereken bazı yönleri de göz ardı etmedi. Maçın ardından ikinci yarıda hücum temposunda görece bir düşüş yaşandığını söyleyen Ouahbi, takımının çok sayıda pozisyon üretip iyi hücum fikirleri ortaya koyduğuna inanmakla birlikte hareketlilik ve koşu yoğunluğu açısından belki biraz eksik kaldığını belirtti.

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Ouahbi, Fas Radyo ve Televizyon Kurumu SNRT'nin internet sitesinde yer alan habere göre, bazı taktik çözümlerin denendiği bu süreçte teknik ekibin, kolektif düzeni ve dengeyi korurken bazı oyunculara hareket etme konusunda daha fazla özgürlük tanımaya çalıştığını açıkladı.

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Fas'ın teknik direktörü, felsefesinin önde baskıya ve hücumda yoğunluğu artırmaya, bunun yanı sıra topu hızla geri kazanıp bundan doğan hücum fırsatlarını değerlendirmek için karşı baskıya dayandığını anlattı. Oyuncularının bu fikirleri sahaya yansıtmasından memnun olduğunu dile getiren Ouahbi, hâlâ geliştirilmesi gereken teknik ve taktik yönler bulunduğunu kabul etti. Ouahbi, sonuçlar ister olumlu ister olumsuz olsun, katılımın garantilenmesinin teknik ekibi gevşemeye ya da çalışma yöntemini değiştirmeye itmeyeceğini vurguladı.

Reuters ajansının aktardığına göre bu galibiyetle Fas, elemelerin bitimine iki hafta kala 2027 Afrika Uluslar Kupası'ndaki yerini garantileyen takımlardan biri oldu. Senegal, Benin, Burkina Faso, Kamerun ve Mali de bu takımlar arasında yer alıyor.

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