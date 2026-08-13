Dört kez dünya şampiyonu olan pilotun ayrılması durumunda kokpitin yeniden doldurulması konusunda eski pilot Ralf Schumacher, Williams sürücüsü Carlos Sainz'ı gündeme getirdi.

Schumacher, 31 yaşındaki İspanyol pilotun mevcut işvereninin sözleşme uzatma yönündeki yüksek meblağlı teklifini geri çevirdiğine dair son medya haberlerini yorumlarken, "Williams'ta kıvılcımlar çıkıyor" dedi. Sainz'ın Britanyalı köklü yarış takımındaki sözleşmesi 2026'nın sonunda bitiyor, iddialara göre Williams yeni bir sözleşmeye imza atması için 30 milyon euro teklif etti.

Gerçekten de Sainz son dönemde bu yılki aracın performansından giderek daha açık şekilde memnuniyetsiz olduğunu gösterdi. Zaferler ve podyum sıraları için mücadele edebilmek yerine Williams, her iki araçla da düzenli olarak puan sıralamasına girmekte büyük sorun yaşıyor. 11 Dünya Şampiyonası yarışının ardından takım, topladığı yalnızca 11 puanla hayal kırıklığı yaratan dokuzuncu sırada yer alıyor.

Sainz, "Bu yılki araç potansiyelinin altında kaldı ve pek çok farklı nedenle beklentilerimizi açık ara karşılayamadı" derken, geleceğiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Üç ila dört yıl içinde nerede olacağıma dair bir fikir edinmek için düşünce yapımı yeniden şekillendirmem gerekiyor. Ama izlenen yola ve projeye hâlâ güveniyorum."

Schumacher de köklü yarış takımının şu ana kadarki performansına dair hiçbir olumlu söz söylemedi. "Takım araç konusunda devasa bir hata yaptı. Vowles da (takım patronu James Vowles; editör notu), yeni kurallarla ilk kez kendi ekibiyle birlikte tamamen bir araç inşa edebildi. Görünen o ki Vowles doğru yapılanmayı kuramadı. Orada da kesinlikle çatırdıyor."

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Oscar Piastri de Red Bull için bir aday mı?

Schumacher'e göre bu çıkmazdan kurtulmanın bir yolu Sainz için Red Bull olabilir. Orada Verstappen'in, ya başka bir takıma gitmek ya da muhtemelen Formula 1'i tamamen bırakmak için ayrılığa giderek daha fazla sıcak baktığı görülüyor.

Red Bull'u genç sürücü olduğu dönemden ve eski B takımı Toro Rosso'daki ana pilotluk günlerinden çok iyi tanıyan Sainz, boşalacak bir kokpit olması halinde o zaman sırayı devralabilir. Schumacher, "Görünüşe göre Williams'tan gelen bir teklifi reddetti. Bunun nedeni Max Verstappen'in Red Bull'dan ayrılabilecek olması mı?" değerlendirmesinde bulundu.

Sainz'ın yanı sıra Oscar Piastri de potansiyel aday olarak sık sık gündeme geldi; eğer Red Bull gerçekten Verstappen'i kaybederse. Genç Avustralyalı, menajeri ve Sebastian Vettel'in eski takım arkadaşı olan Mark Webber aracılığıyla Avusturya-Britanya ekibiyle iyi ilişkilere sahip.