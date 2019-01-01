Real Valladolid, Enes Ünal'ı bir yıl daha kiraladı

La Liga kulüplerinden Real Valladolid, Enes Ünal'ı bir yıl daha kadrosunda kiralık olarak tutmak için Villarreal ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

tarafından yapılan resmi açıklamada, Enes Ünal'ın bir yıl daha kiralık olarak takımda kaldığı belirtildi.

'ya 2017 Mayıs ayında ile 5 yıllık sözleşme imzalayarak gelen Enes, geçen iki sezonda Villarreal'in dışında kiralık olarak ve Real Valladolid takımlarında forma giydi. Milli futbolcu, geçen sezon Real Valladolid formasıyla 24'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 34 maça çıkıp 6 gol 3 asist istatistiği kaydetti.

Ayrıca, 22 yaşındaki Enes'in, Cumartesi günü başlayacak sezon öncesi hazırlık kampına katılacağı açıklandı.