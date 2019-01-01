Real Madrid'in patronu Zidane'dan Pogba'ya mesaj

Yeniden Real Madrid'in başına geçen Zidane Zidane, Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'ya mesaj gönderdi

'in patronu Zinedine Zidane, 'da forma giyen Paul Pogba'yı çok beğendiğini ve Fransız orta saha oyuncusunun sahada her şeyi nasıl yapacağını iyi bildiğini söyledi.

26 yaşındaki Pogba'nın ismi daha önce Real Madrid'le anılmış, Pogba da Real Madrid için 'Her oyuncunun hayalindeki takım' demişti.

Real Madrid'in ile oynadığı maç öncesi açıklamalarda bulunan Zidane, vatandaşı için "Onu şahsen de tanıyorum. Takımına çok şey katıyor. Onun gibi futbolcu az bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Pogba 2016 yılında 105 milyon euro'luk bonservis bedeliyle o dönem dünya rekoru kırarak 'tan yetiştiği kulüp olan Manchester United'a dönmüş, ancak teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı bir türlü barışmayınca takımda geleceği sorgulanmaya başlanmıştı.

Mourinho'nun kovulmasının ardından görevi devralan Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte formu yükselen Pogba, 9 gol atarak takımının en çok konuşulan isimlerinden olmuştu.

Pogba'yı Real Madrid'de görmek istediğinin sinyalini veren Zidane, "Manchester'dan sonra Madrid'in onun ilgisini çekeceğini hep söylemiştir. Manchester serüveni bitince buraya, Madrid'e neden gelmesin ki?" diye konuştu.