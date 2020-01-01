Transfer

Real Madrid'in öncelikli hedefi David Alaba

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David Alaba Bayern Munich
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İspanyol devi, Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan Avusturyalı oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

Real Madrid, sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan başarılı savunma oyuncusu David Alaba'yı öncelikli transfer hedefi olarak belirledi.

Marca'nın haberine göre Alman deviyle sözleşme yenilememe kararı alan Alaba da Real Madrid'e transfer olmaya çok istekli.

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Haberde ayrıca Alaba transferinin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sergio Ramos'un durumundan bağımsız olarak düşünüldüğü de kaydedildi.

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    Öte yandan AS'ta yer alan haberde ise Alaba'nın menajeri Pini Zahavi'nin Real Madrid yetkilileriyle temasa geçtiği de iddia edildi.

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    Stoper ve sol bek bölgelerinde görev alan 28 yaşındaki oyuncu, 16 yaşında Bayern Münih altyapısına katılmış ve Alman deviyle 400'e yakın resmi maça çıkmıştı.

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