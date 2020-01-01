"Real Madrid'in Neymar hayali bitmedi"

Brezilyalı futbolcunun eski menajeri Wagner Ribeiro'dan çarpıcı açıklamalar...

Başkanı Florentino Perez, Neymar'ı transfer etmeyi hâlâ çok istiyor. Bu iddia, Brezilyalı futbolcunun eski menajeri Wagner Ribeiro'ya ait.

Real, 2013 yılında Neymar'ı transfer etmek için ile amansız bir yarışa girmiş fakat kazanan taraf Katalan devi olmuştu. O dönem kalbinin sesini dinlediğini söyleyen ve büyük bir hayranı olan Neymar, 2017'de Barça'dan ayrılarak PSG'nin yolunu tuttu fakat şampiyonnunda aradığını bulamayan 28 yaşındaki futbolcu Camp Nou'ya dönmek istiyor.

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ESPN'e konuşan Ribeiro, "O dönem Neymar'ın Real Madrid'e gitmesi için çok uğraştım. Kulübün üç yöneticisi Sao Paulo'ya geldi ve 15 gün boyunca Neymar'ın babasıyla birlikte benim ofisimdelerdi. Ama Neymar, Barcelona'da oynamak istedi. Florentino, Neymar'ı almanın hayaliyle yaşıyor. Geçen yıl mayıs ayında ofisine uğradım ve bana Neymar'ı transfer etmenin rüyası olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi ve Luis Suarez'le birlikte MSN olarak anılan ve tarihin en iyi hücum üçlülerinden biri olarak gösterilen hattı oluşturan Neymar, Barcelona formasıyla 186 maçta 105 gol attı.