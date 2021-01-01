Real Madrid'in hedefinde Kylian Mbappe var

Real Madrid'in yaz ayındaki transfer hedefinde Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe var.

, PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe ile sözleşme imzalamayı planlıyor.

AS'da yer alan habere göre; Mbappe'yi yaz transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Madrid ekibi, 'in kapısını çalacak.

22 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak isteyen İspanyol devi, 150 milyon euro'luk transfer bütçesi yaratmak istiyor.

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PSG ile sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek olan Mbappe, sözleşme uzatmak için henüz Fransız ekibiyle anlaşmadı.