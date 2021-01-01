Real Madrid'in hedefinde Kylian Mbappe var
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Real Madrid, PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe ile sözleşme imzalamayı planlıyor.
AS'da yer alan habere göre; Mbappe'yi yaz transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Madrid ekibi, Paris Saint-Germain'in kapısını çalacak.
22 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak isteyen İspanyol devi, 150 milyon euro'luk transfer bütçesi yaratmak istiyor.
PSG ile sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek olan Mbappe, sözleşme uzatmak için henüz Fransız ekibiyle anlaşmadı.