Transfer

Real Madrid'in hedefinde Kylian Mbappe var

Goal
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Mbappe Real Madrid PSG
Getty Images
Real Madrid'in yaz ayındaki transfer hedefinde Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe var.

Real Madrid, PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe ile sözleşme imzalamayı planlıyor.

AS'da yer alan habere göre; Mbappe'yi yaz transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Madrid ekibi, Paris Saint-Germain'in kapısını çalacak.

22 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak isteyen İspanyol devi, 150 milyon euro'luk transfer bütçesi yaratmak istiyor.

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     PSG ile sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek olan Mbappe, sözleşme uzatmak için henüz Fransız ekibiyle anlaşmadı.

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