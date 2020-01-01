Real Madrid’in Haaland ve Mbappe planı

İspanyol ekibinin bu yıl Erling Haaland'ı gelecek yıl ise Kylian Mbappe'yi transfer etmeyi planladığı öne sürüldü.

Marca’nın bugünkü manşetine göre transferde yol haritasını belirledi. İspanyol devi bu yıl Erling Haaland’ı, gelecek yıl ise Kylian Mbappe’yi kadrosuna katmayı planlıyor.

Ocak ayı transfer döneminde ’un RB Salzburg’dan 20 milyon euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Haaland, çıktığı 11 maçta 12 gol atarak üst seviye bir ligde de başarılı olacağının sinyalini verdi.

Luka Jovic’in hayal kırıklığı yaratmasının ardından Benzema’nın yanına iyi bir golcü arayışına giren Real Madrid de gözünü bu futbolcuya çevirdi.

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Haaland’ın sözleşmesinde 75 milyon euro’luk çıkış maddesi bulunuyor.

2021’in 1 numaralı hedefi: Mbappe

Bu yılki transfer bütçesinin büyük kısmını Haaland için kullanmayı düşünen Real Madrid’in gelecek yılki hedefi ise daha büyük olacak.

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Kylian Mbappe’yi şu an PSG’den koparmak kolay değil. Ancak 21 yaşındaki futbolcu, 2022 yılında sona erecek olan sözleşmesini uzatmaya yanaşmazsa Real Madrid bu transfer için favori konumuna gelecek.

Mbappe’nin bir gün Real Madrid forması giymek istediği daha önce hem İspanyol hem de Fransız basınında yer almıştı.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane da Kylian Mbappe’yi çok beğendiğini ve bir gün takımında görmek istediğini dile getirmişti.