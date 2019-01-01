Real Madrid'in gözü Sancho'da

Dortmund'un genç yıldızıyla ilgilenen takımlar arasına Real Madrid de eklendi.

, forması giyen Jadon Sancho'yla ilgileniyor.

'den ayrılarak Dortmund'a gittiğinden bu yana ortaya koyduğu performansla İngiltere Milli Takımı'na kadar yükselen 19 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takmış durumda.

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Daily Mail'ın haberine göre bu kulüplerden biri Real Madrid.

Fakat İspanyol devi Sancho'yu almak istiyorsa yaklaşık 120 milyon euro'yu gözden çıkarması gerekebilir. Dortmund, ve PSG'nin de istediği genç yıldızını ucuza gönderme niyetinde değil.

Jadon Sancho bu sezon çıktığı 8 lig maçında 3 gol attı, 5 asist yaptı.