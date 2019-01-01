Transfer

Real Madrid'in gözü Sancho'da

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Getty/Goal
Dortmund'un genç yıldızıyla ilgilenen takımlar arasına Real Madrid de eklendi.

Real Madrid, Borussia Dortmund forması giyen Jadon Sancho'yla ilgileniyor.

Manchester City'den ayrılarak Dortmund'a gittiğinden bu yana ortaya koyduğu performansla İngiltere Milli Takımı'na kadar yükselen 19 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takmış durumda.

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Daily Mail'ın haberine göre bu kulüplerden biri Real Madrid.

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Fakat İspanyol devi Sancho'yu almak istiyorsa yaklaşık 120 milyon euro'yu gözden çıkarması gerekebilir. Dortmund, Manchester United ve PSG'nin de istediği genç yıldızını ucuza gönderme niyetinde değil.

Jadon Sancho bu sezon çıktığı 8 lig maçında 3 gol attı, 5 asist yaptı.

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