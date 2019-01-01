Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosu açıklandı
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi İspanyol devinin aday kadrosu açıklandı.
Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın belirlediği kadroda sakatlıkları süren Marco Asensio, Nacho, Gareth Bale, James Rodriguez ve Vinicius Junior yer almadı.
Real Madrid'in Galatasaray maçı için belirlenen 19 kişilik aday kadrosu şöyle:
Kale: Courtois, Areola, Altube
Defans: Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Marcelo, Mendy
Orta Saha: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco
Forvet: Hazard, Benzema, Vazquez, Jovic, Rodrygo