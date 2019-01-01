Şampiyonlar Ligi

Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosu açıklandı

Son güncelleme
Yorum()
Getty Images
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid'in Çarşamba günkü maç için belirlenen 19 kişilik aday kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi İspanyol devinin aday kadrosu açıklandı.

Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın belirlediği kadroda sakatlıkları süren Marco Asensio, Nacho, Gareth Bale, James Rodriguez ve Vinicius Junior yer almadı. 

Real Madrid'in Galatasaray maçı için belirlenen 19 kişilik aday kadrosu şöyle:

Editörün Seçtikleri

Kale: Courtois, Areola, Altube

Haberin devamı aşağıda

Defans: Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Marcelo, Mendy

Orta Saha: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco

Forvet: Hazard, Benzema, Vazquez, Jovic, Rodrygo

Kapat