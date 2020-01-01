Real Madrid'e Başakşehir'den transfer: Deha Sarıahmet

Başakşehir altyapısında forma giyen 17 yaşındaki Deha Sarıahmet, İspanyol ekiple ön protokol imzaladı.

İspanya 'da şampiyon olan , Süper Lig'de mutlu sona ulaşan 'in 17 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu Deha Sarıahmet'i renklerine bağladı.

Real Madrid ile ön protokol imzalayan genç oyuncu, Ağustos ayında profesyonel imzayı atacak.

Deha Sarıahmet, Başakşehir'e gelmeden önce ve altyapılarında forma giymişti.

Daha fazla takım

Deha Sarıahmet: Umarım ülkemi iyi bir şekilde temsil edebilirim

Memleketi Düzce'de yayın yapan Öncü Haber'e konuşan genç oyuncu "Beni yaklaşık 2 yıldır takip ediyorlarmış. Menajerim görüşmeleri yaptı ve sonrasında teklif geldi. İngilizcemi ve İspanyolcamı geliştirip, oraya uyum sağlayacağım. Umarım ülkemi iyi bir şekilde temsil edebilirim." ifadelerini kullandı.