Real Madrid'e Başakşehir'den transfer: Deha Sarıahmet
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İspanya La Liga'da şampiyon olan Real Madrid, Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Başakşehir'in 17 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu Deha Sarıahmet'i renklerine bağladı.
Real Madrid ile ön protokol imzalayan genç oyuncu, Ağustos ayında profesyonel imzayı atacak.
Deha Sarıahmet, Başakşehir'e gelmeden önce Boluspor ve Gençlerbirliği altyapılarında forma giymişti.
Deha Sarıahmet: Umarım ülkemi iyi bir şekilde temsil edebilirim
Memleketi Düzce'de yayın yapan Öncü Haber'e konuşan genç oyuncu "Beni yaklaşık 2 yıldır takip ediyorlarmış. Menajerim görüşmeleri yaptı ve sonrasında teklif geldi. İngilizcemi ve İspanyolcamı geliştirip, oraya uyum sağlayacağım. Umarım ülkemi iyi bir şekilde temsil edebilirim." ifadelerini kullandı.