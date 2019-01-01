Real Madrid'den Van de Beek için 55 milyon euro

Real Madrid, yazın renklerine bağlayamadığı Donny Van de Beek için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Yaz transfer döneminde adı ile geçen 'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Donny Van de Beek için Santiago Bernabeu yolu göründü.

Telegraaf'ın haberine göre Real Madrid, sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 55 milyon euro'yu ödeyerek Van de Beek'i transfer etmek istiyor.

ile de gündeme gelen Hollandalı yıldızın Real Madrid'in teklifine daha sıcak baktığı belirtildi. Van de Beek, yazın kendisiyle ciddi şekilde ilgilenen Madrid'e gitmek yerine 1 yıl daha Ajax'ta kalmak istemişti.

Bu sezon Eredivisie'de 13 maça çıkan Van de Beek 5 gol atıp 13 de asist yapmayı başardı. Şubat 2016'dan beri A takım forması giyen genç futbolcu, bugüne kadar toplam 159 maçta 38 gol ve 29 asistlik katkı sağladı.