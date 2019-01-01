Real Madrid'den United'a Bale-Pogba teklifi

Paul Pogba'yı Santiago Bernabeu'ya getirmek isteyen Real Madrid, Manchester United'a takas teklifi ile gitmeye hazırlanıyor.

Yaz transfer sezonundan beri 'dan ayrılacağı konuşulan Paul Pogba için yeni bir plan hazırladı.

Teknik direktör Zinedine Zidane'nın da özellikle takımında görmek istediği Pogba için Real Madrid yönetimi, El Desmarque​'ın haberine göre Mancester United'a Gareth Bale'ı teklif edecek. İspanyol devinin daha önce James Rodriguez'i de Pogba için yaptıkları 30 milyon euro'luk teklife dahil ettiği ancak Manchester United bu teklifi reddettiği belirtildi.

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Öte yandan Kırmızı Şeytanlar'ın çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer'in Bale - Pogba takasına da çok sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Gareth Bale'ı uzun süredir takımdan göndermek isteyen Madrid'in Manchester United dışındaki alternatiflerinin Çin kulüpleri olduğu ifade edildi.