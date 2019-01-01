Real Madrid'den Sterling için çılgın teklif!

İngiltere'den gelen son haberler dudak uçuklatacak cinsten. Real Madrid, Sterling transferi için kesenin ağzını sonuna dek açtı.

, Raheem Sterling'i kadrosuna katablimek için her yolu deniyor.

Premier Lig'in resmi yayıncısı Sky Sports'un geçtiği bilgiye göre, İspanyol devi, Sterling için 70 milyon pound ve Gareth Bale'ı içeren bir teklifi 'nin masasına bırakmaya hazırlanıyor.

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Yaz döneminde 'dan Paul Pogba'yı almak için büyük uğraş veren fakat Bale'ı elden çıkaramayınca başarısız olan Başkan Florentino Perez artık Sterling'e odaklanmış durumda ve City'ye sunduğu teklifle birlikte bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Real Madrid bu transferle bir Los Galacticos dönemi daha başlatmanın planlarını yapıyor.

Pep Guardiola'yla birlikte büyük bir çıkışa geçen ve Avrupa'nın en etkili hücum ayaklarından biri olan Sterling, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 10 maçta 7 gol attı.

24 yaşındaki oyuncu 2015'te 'dan City'ye 49 milyon pound karşılığında transfer olmuştu.