La Liga devi Real Madrid'den Riyad Mahrez bombası

Eflatun-beyazlılar, Riyad Mahrez için Manchester City'nin kapısını çalabilir.

Yaz transfer dönemi yaklaşırken, iddiaların da ardı arkası kesilmiyor.

Yeni sezon öncesi büyük bir yatırım yapıp kadro kalitesini ciddi bir şekilde arttırmayı hedefleyen Real Madrid için ortaya yeni bir iddia daha atıldı.

Zinedine Zidane, Riyad Mahrez'i istiyor

Foot Mecato'nun haberine göre eflatun-beyazlılar, Manchester City forması giyen Riyad Mahrez'i renklerine bağlamayı hedefliyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Cezayirli yıldızı kadrosuna katarak zayıf olarak görülen 3. bölgeyi kuvvetlendirmek istiyor. Manchester City'nin ise yıldız oyuncuyu bırakmaya pek gönüllü olmadığı söyleniyor.

Eflatun-beyazlılar, bu yaz hücum hattını iyice kuvvetlendirmek istiyor. Real Madrid, Karim Benzema dışında öndeki hücum oyuncularını tamamen yenilemeyi hedefliyor.

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun yerini dolduramadı

Zinedine Zidane'ın hücum hattı, Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasından bu yana en düşük kaliteye sahip dönemini yaşıyor. 2019'da Eden Hazard, bu kaliteyi arttırmak için transfer edildi fakat sık sık sakatlık yaşadığı için, bir türlü istenilen seviyeye gelmedi ve Portekizli yıldızın yerini hiçbir zaman dolduramadı.

Vinícius JR, Rodrygo ve Marco Asensio'nun performansları da Zinedine Zidane'ı ve Real Madrid taraftarlarını tatmin etmeyince kulüp, problemi gidermek için dünyanın gözü önündeki futbolculara yöneldi.

Zinedine Zidane'dan Riyad Mahrez'e yakın markaj

Manchester City ile 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Riyad Mahrez, bu sorunu çözebilir. Zinedine Zidane'ın da Cezayirli oyuncuyı bir süredir yakından takip ettiği ve yıldız futbolcunun performansını beğendiği bilinen bir gerçek.

Transferin bu yaz gerçekleşip gerçekleşmeyeceği büyük bir merak konusu.