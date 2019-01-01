Real Madrid'den Federico Valverde'ye yeni sözleşme

Real Madrid, 2025 yılına kadar uzattığı Federico Valverde’nin sözleşmesine 750 milyon euro’luk fesih maddesi koydu.

Marca’nın haberine göre ekiplerinden , 2016 yazında ’ın Penarol takımından 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Federico Valverde’nin sözleşmesini yeniledi.

İspanyol devinin futbolcunun yeni sözleşmesine 750 milyon euro’luk çıkış maddesi koyduğu da iddia edildi.

Teknik direktör Zinedine Zidane’ın gözdelerinden olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu geride kalan 12 resmi maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

Zidane bu sezon Modric ve Kroos gibi oyuncuları değişmeli olarak kullanırken Valverde ise orta sahadaki as oyunculardan biri oldu.

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"Gareth Bale ayrılmak istiyor"

Öte yandan İspanya'da yayın yapan Cedana SER radyosu, Gareth Bale'in Real Madrid'de mutlu olmadığını ve devre arasında takımdan ayrılmak istediğini öne sürdü.

Zidane ile yıldızı barışmayan Bale'i bazı Çin kulüplerinin takip ettiği belirtildi.