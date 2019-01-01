Real Madrid'den Eden Hazard için Isco planı

Real Madrid, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Eden Hazard için yeni bir formül buldu.

Chelsea'deki geleceği henüz netleşmeyen ve uzun süredir adı Real Madrid'le anılan Eden Hazard için İspanyol devi farklı yollar deniyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre Real Madrid, Belçikalı futbolcuyu kadrosuna katabilmek için Chelsea'nin kapısını takas teklifiyle çalmayı planlıyor.

Santiago Solari'yle yıldızı barışmayan ve Arjantinli çalıştırıcının gözünden düşen Isco, verdiği mesajlara rağmen kulüpten istediği miktarda destek bulamadı. Gözden çıkarılan yıldız futbolcu, Hazard transferinde anlaşmanın bir parçası olabilir.

Chelsea'nin Isco'yla ilgili görüşü henüz belli değil ancak İngiliz kulübünün oyuncuyla ilgilenmesi durumunda Real Madrid, Hazard'a karşılık İspanyol yıldızı verip üzerine de para ödemeye sıcak bakıyor.