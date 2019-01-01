Real Madrid'de şok: Eden Hazard sakatlandı
Real Madrid'de Eden Hazard üzüntüsü yaşanıyor.
Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde PSG karşısında 2-0 öne geçen Real Madrid, 81. ve 83. dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayılırken maçın ardından akıllar Hazard'daydı.
Belçika'dan takım arkadaşı Thomas Meunier ile girdiği mücadele esnasında ayak bileğinden sakatlanan yıldız futbolcu, müsabakanın 68. dakikasında yerini Gareth Bale'a bırakmak zorunda kaldı.
Takımın sportif direktörü Emilio Butragueno maçın ardından yaptığı açıklamada "Hazard'ın bileğinde ağrılar var. Tetkikleri görmemiz gerek. Bekleyeceğiz." sözlerini kullandı.
28 yaşındaki futbolcunun birkaç maç kaçırması bekleniyor.
Eden Hazard sezon başında 100 milyon euro karşılığında Chelsea'den Real Madrid'e transfer olmuştu.