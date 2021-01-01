Real Madrid'de Sergio Ramos bir ay yok

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos sakatlığından ötürü sahalardan bir ay uzak kalacak.

Real Madrid'de son iki gündür yapılan antrenmanlara katılmayan Sergio Ramos menisküsündeki problemden dolayı sahalardan bir ay uzak kalacak. Athletic Bilbao'ya karşı oynanan İspanya Süper Kupası yarı final karşılaşmasında sol dizinden sakatlanan ve Huesca deplasmanına götürülmeyen Ramos'a artroskopi uygulanacak.

Sezon sonunda bitecek olan kontratını yenilemesi beklenmeyen ve Real Madrid'den ayrılması beklenen Ramos, bu sezon ligde 14 maçta forma giyerken iki gol atmıştı.