Real Madrid'de Sergio Ramos bilmecesi

İspanyol medyası, Real Madrid yönetiminin Sergio Ramos'un 2021 yazında bitecek sözleşmesi için halen bir adım atmadığını yazdı.

ile sözleşmesi 2021 yazında bitecek olan Sergio Ramos'un takımdaki geleceği hakkındaki soru işaretleri devam ediyor.

AS'ın haberine göre Ramos, sözleşmesinin iki yıllığına uzatılmasını istiyor ancak oyuncuyla halen temasa geçmeyen Real Madrid yönetimi buna sıcak bakmıyor.

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Haberde yıllık 14 milyon euro'luk sabit ücret alan Ramos'un Gareth Bale ile birlikte takımın en çok kazananı olduğuna dikkat çekilirken, yönetimin oyuncunun 2021 yılında 35 yaşında olacağını göz önünde bulundurarak o tarihe kadar bir adım atmayı düşünmediği, olası bir teklifin de bir yıllık olacağı iddia edildi.

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'dan transfer edildiği gündne bu yana Real Madrid forması altında 636 resmi maçta görev alan Ramos, 91 gole imza atarken, İspanyol deviyle 21 kupa kaldırdı.