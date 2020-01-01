Real Madrid'de Pierre-Emerick Aubameyang sesleri

Real Madrid'in Arsenal ile sözleşmesi 2021'de bitecek olan yıldız futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.

Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen 'in forması giyen Pierre-Emerick Aubameyang'ı gündemine aldığı konuşuluyor.

France Football'un haberine göre İspanyol devi, Arsenal ile sözleşmesi 2021 yazında bitecek olan Gabonlı yıldızla yakından ilgileniyor.

Haberde Aubameyang'ın Arsenal ile sözleşme yenilemeye sıcak bakmadığı ve oyuncunun yaklaşık 50 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında takımdan ayrılabileceği de kaydedildi.

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Arsenal, Aubameyang'ı 2018 yılının Ocak ayında 'dan 64 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.