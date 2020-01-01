Real Madrid'de Mauricio Pochettino sesleri

Real Madrid yönetimi, koltuğu sallantıda olan Zinedine Zidane'ın yerine Mauricio Pochettino'yu düşünüyor...

Bu sezon istikrarsız sonuçlar alan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son maçlar öncesi gruptan çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya olan 'de Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Sport'un haberine göre Real Madrid yönetimi son olarak 'ı çalıştıran ve şu anda boşta olan Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'yu gündemine aldı.

Haberde ayrıca Real Madrid yönetiminin Zidane'ın 2018'deki istifası sonrasında da Pochettino'ya teklif götürdüğü ancak Arjantinli teknik adamın bu teklifi geri çevirdiği de kaydedildi.