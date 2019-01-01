Real Madrid'de Ferland Mendy sakatlandı
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Real Madrid yapılan kontroller sonucu Mendy'nin sol bacak kasından sakatlık yaşadığını açıkladı.
İspanya basınında 24 yaşındaki futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.
Eflatun-beyazlı ekip, Brezilyalı Marcelo'nun ardından Mendy'nin de sakatlanmasıyla La Liga'da yarın Osasuna ve 28 Eylül'de Atletico Madrid ile oynanacak derbi öncesi iki sol bekinden de yoksun kalmış oldu.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, PSG ve Club Brugge ile birlikte yer alıyor.