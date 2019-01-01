Real Madrid'de Ferland Mendy sakatlandı

La Liga ekibi Real Madrid, Fransız sol bek Ferland Mendy'nin sakatlandığını duyurdu.

yapılan kontroller sonucu Mendy'nin sol bacak kasından sakatlık yaşadığını açıkladı.

İspanya basınında 24 yaşındaki futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.

Eflatun-beyazlı ekip, Brezilyalı Marcelo'nun ardından Mendy'nin de sakatlanmasıyla 'da yarın Osasuna ve 28 Eylül'de ile oynanacak derbi öncesi iki sol bekinden de yoksun kalmış oldu.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda , PSG ve ile birlikte yer alıyor.