Real Madrid'de Eden Hazard altı hafta yok

Real Madrid'in Belçikalı oyuncusu Eden Hazard sakatlığından ötürü 4-6 hafta forma giyemeyecek.

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana bekleneni veremeyen Eden Hazard üst karın bölgesinde yaşadığı problemden dolayı 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.

Real Madrid'in oynadığı son altı maçın dördünde ilk 11'de başlayan ancak hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamayan Belçikalı oyuncunun yaşanan bu gelişmeyle birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta eşleşmesinde yer alması da tehlikeye girdi.

Sakatlıklarla boğuştuğu geçtiğimiz sezon Real Madrid formasını ligde 16 defa giyebilen 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon da oynadığı sekiz maçta iki gol atmıştı.