Real Madrid'de bir kaptan daha gemiyi tarkediyor

Kaptanlık pazubandını Sergio Ramos'tan devralan Marcelo sezon sonunda kulüpten ayrılacak.

Real Madrid’de efsaneleşen isimler birer birer kulüpten ayrılmaya devam ediyor. 2007’den bu yana Real Madrid forması giyen Marcelo kariyerine ülkesi Brezilya’da devam etme kararı aldı.

El Nacional’in haberine göre; başkan Florentino Perez’le bir görüşme yapan Marcelo, ayrılık kararını daha şimdiden yönetime bildirdi. 33 yaşındaki oyuncu gelecek sezon Real Madrid kadrosunda yer almayacak.

Marcelo, Şampiyonlar Ligi tarihine geçen efsane kadronun yıldızları arasından takımdan ayrılan beşinci oyuncu olacak. Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Raphael Varane ve Keylor Navas artık Real Madrid forması giymiyor.

Ancelotti'nin planlarında yok

Bir süredir sakatlık sorunlarıyla boğuşan ve istikrar yakalamakta zorlanan Marcelo, Real Madrid ilk 11’indeki yerini kaybetmişti. Geçen sezon 16’sı ligde olmak üzere toplam 19 maça çıkabilen Marcelo, bu sezon ise sahanın yolunu unuttu.

Brezilyalı yıldız biri ligde, biri Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere iki maçta toplam 23 dakika süre alabildi. Ancelotti bu sezon sol bek pozisyonunda Alaba, Mendy, Gutierrez, Nacho gibi farklı isimleri kullanmasına rağmen Marcelo’yu hiç düşünmedi.

Başladığı yere dönecek

Brezilya’da yayın yapan Lance gazetesine göre; Marcelo, Real Madrid’den ayrıldıktan sonra futbola başladığı kulüp olan Fluminense’ye dönecek. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Marcelo’nun kesin kararını verdiği belirtiliyor.

Real Madrid formasıyla 14 yılda 530 maça çıkan Marcelo, 38 gol attı ve 101 asist yaptı. İspanyol devinde beş La Liga ve dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Marcelo, sezon başında Sergio Ramos'un ayrılmasıyla kaptanlık görevini devralmıştı.

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