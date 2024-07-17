Real Madrid zirveyi Manchester City'nin elinden aldı

Avrupa'nın en değerli futbol kulüpleri listesi güncellenirken zirve el değiştirdi.

En değerli kulüpler sıralamasının 2024 raporu yayınlandı

Avrupa'nın en değerli futbol kulüplerinde zirve el değiştirdi

Real Madrid zirveyi Man City'nin elinden aldı

NE OLDU? 2024/25 sezonunun başlamasına az bir süre kala en değerli kulüpler sıralamasının 2024 raporu yayınlandı. Brand Finance'ın açıkladığı rapora göre Avrupa'nın en değerli kulübü 1.8 milyar dolar ile Real Madrid oldu.

BÜYÜK RESİM: 2023'te Real Madrid'in değeri 1.5 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Real Madrid, yeniden ilk sıraya yükselirken Manchester City bir basamak geriledi. Premier Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Manchester City, 1.7 milyar dolar değerlemeyle Avrupa'nın en değerli ikinci futbol kulübü olarak belirlendi. Manchester City'nin değeri geçtiğimiz yıl 1.56 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Barcelona ise listenin üçünsü sırasında yer aldı ve geçtiğimiz yıla göre sıralaması değişmedi. Barcelona'nın güncel değeri 1.6 milyar dolar olarak açıklandı. Katalan ekibinin geçtiğimiz yılki değeri 1.4 milyar dolardı.

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Listenin ilk 10'unda Manchester City ile birlikte 5 Premier Lig ekibi yer aldı. Manchester United dördüncü, Liverpool beşinci, Arsenal sekizinci, Tottenham dokuzuncu olurken Chelsea ilk 10'u tamamlayan takım oldu.

SIRALAMA NASIL? İşte Avrupa'nın en değerli kulüpleri sıralaması: