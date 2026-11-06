Real Madrid yüzünden: İspanya Federasyonu Racing'e ceza verdi

İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi, geçtiğimiz pazar günü oynanan Real Madrid maçı sırasında bir taraftarın tribünlerden çakmak fırlatması nedeniyle Racing Santander'e para cezası verdi.

Hakem Teknik Komitesi, maçın hakeminin Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé lehine Racing karşısında hatalı bir penaltı verdiğini kabul etmişti.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, ceza, hakem José Luis Munuera Montero'nun ceza sahası içinde Tchouaméni'ye yönelik bir el teması olup olmadığını kontrol etmek amacıyla video yardımcı hakem teknolojisini incelemesinin ardından yaşanan ve sonunda penaltı vermemeye karar verdiği olayın arka planında geldi.

Hakem, çakmak fırlatma olayını resmi raporuna şöyle kaydetti: "78. dakikada, tribünlerden bir çakmak fırlatılması nedeniyle cisim atma protokolünün ilk aşaması devreye sokuldu; çakmak, ikinci yardımcı hakemin yakınına düştü ancak kendisine çarpmadı."

Bu protokol, stat içindeki hoparlörler aracılığıyla bir uyarı yapılmasını kapsıyor.

İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi, "maç sırasında düzenin basit şekilde ihlal edilmesi" nedeniyle Racing Santander'e para cezası verirken, cezayı olayı çevreleyen koşullara göre orta derecenin alt sınırında uyguladı.

Komite, "maç sırasında düzenin basit şekilde ihlal edilmesi" ile ilgili 117. maddeye dayandı. Bu madde şöyle öngörüyor: "Bir maç vesilesiyle, bu yönetmeliğin 15. maddesinde belirtilen durumlar kapsamına giren olaylar meydana geldiğinde ve disiplin organı bunları basit ihlaller olarak sınıflandırdığında, sorumlu kulübe 602 avroya kadar para cezası uygulanır."

Buna göre, Racing Santander'e uygulanan para cezası 301 avro oldu.