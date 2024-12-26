Real Madrid yönetiminden Ancelotti'yi mutsuz edecek karar

Real Madrid birçok sakat oyuncusu olmasına rağmen ara transfer döneminde hamle yapmayı planlamıyor.

Real Madrid devre arasında hamle yapmayabilir

İki bölgeye öncelik verdiler

Planları gelecek sezon için hazırladırlar

NE OLDU? David Alaba, Carvajal ve Militao'nun sakatlıklarının bulunduğu Real Madrid'de daha önce de Jude Bellingham uzun süreli bir sakatlık geçirmişti. Ancak devre arasına lider Atletico Madrid'in bir puan arkasında giren Real Madrid'de yönetim ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı düşünmüyor.

BÜYÜK RESİM: AS'ın haberine göre, Real Madrid yönetimi, Ocak ayında hamle yapmamaya kararlı ancak gelecek sezon için iki bölgeye öncelik veriyorlar. Carlo Ancelotti'nin ekibi gelecek sezon için ilk olarak sağ bek ve orta saha bölgelerine takviye yapacak.

Asencio ile Tchouameni'nin performanslarının ardından devre arasında stoper transferi yapma fikri rafa kaldırıldı.

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Real Madrid sağ bek transferinde ise Trent Alexander-Arnold'ı ilk sıraya yazarken oyuncu da Liverpool'dan gelen sözleşme yenileme tekliflerini kabul etmiyor. Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alexander-Arnold, Real Madrid ile anlaşması halinde yaz aylarında La Liga'nın yolunu tutabilir.

Gelecek sezon orta saha hamlesi de yapmayı planlayan Real Madrid'in listesinde iki aday var. Real Sociedad forması giyen Martin Zubimendi ve PSG'den Vitinha adaylar arasında bulunuyor.