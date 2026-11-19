Premier Lig'in eski hakemlerinden Graham Scott, bazı oyuncuların saha içindeki davranışlarına dikkat çekti.

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Konuyu gündeme taşıyan Sport gazetesi, Scott'ın The Athletic'teki köşe yazısında kaleme aldıklarını aktardı. Scott, yazısında bazı oyuncuların aşırı tepkilerinin, hakem kararları söz konusu olduğunda nasıl kendi aleyhlerine sonuçlanabileceğini açıkladı.

Scott özellikle 2021 yılında oynanan Brighton-Brentford maçında Marc Cucurella'nın başrolünü oynadığı bir olayı hatırlattı. Cucurella o sırada Brighton'a yeni katılmıştı.

Eski hakem, İspanyol savunmacının bir hava topu mücadelesinde bir oyuncunun kolundan kasıtsız bir darbe aldığını ve yüzünü tutarak yere düştüğünü anlattı.

Scott o anı şöyle hatırladı: "Cucurella yüzünü tutarak yere düştüğünde çok ciddi bir sakatlık yaşadığını ve durumun kırmızı kart gerektirebileceğini düşündüm."

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Ancak Scott'ın görüşü kısa sürede değişti. Eski hakem şöyle devam etti: "Yerde defalarca yuvarlanıp ayaklarını savurmaya başlayınca fikrimi değiştirdim. Tekrarlar, kendisine gösterdiğim sarı kartın fazlasıyla yeterli olduğunu ortaya koydu."

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Scott şu uyarıda bulundu: "Bu davranışın oyuncular için yarattığı sorun, hakemlerin bir sonraki sefer onlara inanmaya daha az meyilli olmasıdır. 50-50'lik bir pozisyonda kararın onların lehine çıkma olasılığı azalır. Bu adil olmayabilir ama doğrudan kendi davranışlarının sonucudur."

Scott makalesinde hakemlerin zor oyuncularla nasıl başa çıktığını da anlattı: "Hakemlerin oyuncular hakkında ön yargılı olmaması gerekir ama biz de insanız ve sorun çıkarma potansiyeli olan isimlerle nasıl başa çıkabileceğimizi düşünmemiz kaçınılmazdır."

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Eski Premier Lig hakeminin verdiği tavsiyeler arasında, hakemlerin oyuncuları eski dostlarıymış gibi selamlaması, onlara merhaba deyip hal hatır sorması da yer alıyor.

Scott ayrıca, oyuncuların İngilizce konuşma becerileri sınırlı olduğunda zor oyuncularla bazı diyalogların her zaman mümkün olmadığına da dikkat çekti.