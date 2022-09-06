Avusturyalı yıldızın gönlü, sarı-kırmızılı takımdan yana...

Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı David Alaba, kariyeri hakkında açıklamalarda bulunurken Türk futbolseverlerin ilgisini çekecek bir paylaşımda bulundu.

Avusturyalı yıldız, çocukluğunda çok fazla Türk arkadaşı olduğunu ve bu yüzden, bir Türk takımına sempati duyduğunu belirttti ve Galatasaray'ı seçtiğini vurguladı.

Alaba, yaptığı bu tercihin hiç de zor olmadığını aktarıyor.

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Ne söylendi?

Alaba, GOAL'e yaptığı açıklamada öncelikle Real Madrid kariyerinden bahsetti:

"Real Madrid'de emirleri Luka Modric, Karim Benzema ve Toni Kroos verir. Onlar, saha içi sorumluluğu yükleniyor.

"Manchester United'a transfer olan Casemiro'nun durumuna gelirsem benimle çok benzer bir durumdaydı.

"Kendisiyle çok konuştum. Real Madrid'de 9 yıl geçirdikten sonra, yeni bir meydan okuma arıyordu.

"Ona, tüm kalbimle en iyisini diliyorum.

"Ancelotti için ise şunu söyleyebilirim ki; çok iyi bir insan ve o, her zaman tanıdığım gibi birisi.

"Hala aynı değerlere sahip, temsil ettiği şeyler var. Sadece, antrenmanlarını ve futbol oynama şeklini değiştirmiş olabilir.

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"Florentino Perez, her maçtan sonra veya bazen antrenmanlardan sonra biz oyuncularla konuşmak için soyunma odasına geliyor. Oyuncuların nasıl olduklarını bilmeleri önemli.

"Babam, 17 yaşımdan bu yana ev sahibi olduğum tüm maçlara geldi. Her deplasman maçı sonrası, ilk aradığım kişi kendisidir.

"Konuşmamızda, maç hakkında sohbet ediyoruz ve bana dürüstçe fikrini söylüyor.

"Maçlardan 1 gün sonra, bana istatistikleri gönderiyor. Daha sonra, ayrıntılı olarak maçı tartışıyoruz."

GOAL

"Galatasaray taraftarıyım"

Avusturyalı oyuncu, Türkiye'de tuttuğu takıma değinirken, "Galatasaray'a karşı sempati duyuyorum.

"Çocukken, Viyana'da sokaklarında oynardım. Orada, çok fazla Türk arkadaşım vardı.

"Benim için tam olarak 3 seçenek vardı: Galatasaray, Beşiktaş veya Fenerbahçe.

"Galatasaray taraftarı oldum ve bu benim için hiç zor bir karar olmadı. Çocukluğumdan beri Galatasaraylıyım.

"İstanbul derbilerini izliyorum. Galatasaraylı arkadaşlarımla, maçları kaçırmıyoruz" dedi.

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