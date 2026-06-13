Real Madrid yıldızı: Brezilya, Fas'ı %70 olasılıkla yenecek

Real Madrid'in yıldızı Rodrigo Goes, 2026 Dünya Kupası'nda bu Cumartesi akşamı (ABD Doğu Kıyısı saatiyle) Brezilya milli takımının Fas'ı yeneceğini öngördü.

Sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda yer alamayacak olan Real Madrid oyuncusu, Brezilya'nın "SporTV" kanalında turnuvayı analiz eden ekipte yer alıyor.

Rodrygo, Brezilya milli takımının galibiyetine olan güvenini dile getirerek, bu karşılaşmada %70 oranla en favori takımın Brezilya olduğunu belirtti.

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Brezilya'nın turnuvadaki şansına ilişkin olarak Real Madrid'in forveti şunları söyledi: "Her zaman kendime güveniyorum. Tüm süreci onlarla birlikte yaşadım, tüm oyuncuların hissettiklerini biliyorum. Her şeyin yolunda gitmesi için hepsinin heyecanlı ve hazır olduğunu biliyorum."

Takım arkadaşı Vinicius Junior hakkında ise Rodrygo, "Onu çok iyi durumda görüyorum. Son hazırlık maçlarında (performansında) büyük bir gelişme fark ettim" dedi.

Brezilya, Fas, Haiti ve İskoçya ile birlikte 3. grupta yer alırken, Dünya Kupası'nda 6. şampiyonluğunu kazanmayı hayal ediyor.

Buna karşılık Fas, Dünya Kupası'ndaki en önemli başarısını geçen turnuvada (Katar 2022) elde etti ve Arap ve Afrika milli takımları tarihinde ilk kez dördüncü oldu.