Real Madrid yıldızı Bernabéu'ya resmen veda etti: İçim rahat bir şekilde ayrılıyorum

İspanyol futbolcu Dani Ceballos, Real Madrid’de geçirdiği 9 yılın ardından kulüpteki kariyerine son verdi. Taraflar, 2027 yılına kadar süren sözleşmeyi karşılıklı anlaşma yoluyla feshetme konusunda mutabık kalarak, oyuncunun önümüzdeki 1 Temmuz’dan itibaren serbest kalmasını sağladı, Bu adım, eski kulübü Real Betis’e olası bir dönüşünün önünü açıyor.

Real Madrid kulübünün açıklamasına göre, kulüp ve oyuncu aralarındaki sözleşme ilişkisini sonlandırmak üzere bir anlaşmaya vardılar. Kulüp, Ceballos’a beyaz formayı giydiği yıllar boyunca gösterdiği bağlılık ve özveri için teşekkür ederek, kendisine gelecekteki kariyerinde başarılar diledi ve “Real Madrid’in her zaman onun evi olacağını” vurguladı.

Ayrılma kararı, Ceballos’un yeni teknik direktör José Mourinho’nun planlarının dışında kalmasının ardından geldi ve bu durum, sözleşmenin asıl vadesinden bir yıl önce sona ermesini hızlandırdı.

Oyuncu, yıllık yaklaşık 5 milyon avro (toplam 10 milyon avro) tutarındaki net maaşından feragat etti; bu adım, kulübün maaş giderlerini azaltmasına ve bütçesinden yüksek bir maaş tutarını tasarruf etmesine olanak sağladı.

Sebaíos, dokunaklı bir veda mesajında şunları söyledi: "9 yılın ardından, hayatımın en önemli bölümlerinden birinin sayfasını kapatma zamanı geldi. Kolay bir karar değildi, kolay bir yıl da değildi, ancak içim rahat bir şekilde ayrılıyorum; çünkü bu armanın uğruna elimden gelen her şeyi yaptım. Bu formayı giymek benim için bir onurdu ve Real Madrid'e sonsuza kadar minnettar kalacağım."

Real Betis ise, daha önce herhangi bir transfer ücreti ödemeyi reddetmesi nedeniyle serbest oyuncu statüsüne kavuşan eski oyuncusuyla, uzatma opsiyonlu 4 yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzalamak üzere görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.