Real Madrid, en önemli oyuncularının geleceğini güvence altına almak için başlattığı sözleşme yenileme hamleleri zincirinde sıradaki yıldızının kim olacağını belirledi. Bu adım, kulübün projesinin temel taşlarını koruma planının ipuçlarını da ortaya koyuyor.

Gazeteci Matteo Moretto, Real Madrid'in sözleşmesini yenilemek için harekete geçeceği sıradaki oyuncunun Jude Bellingham olacağını açıkladı ve anlaşmanın iki hafta içinde sonuçlanabileceğini belirtti. Bu bilgiler Marca gazetesinde yayımlandı.

Moretto, La Pizarra programındaki katılımında şunları söyledi: "Real Madrid, Jude Bellingham'ın sözleşmesini yenileyecek, sıradaki o." İngiliz orta saha oyuncusunun sözleşmesini uzatmak için kulübün halihazırda çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Söz konusu olan yeni sözleşmenin 2030 ya da 2031 yılına kadar uzayabileceğini ve nihai detaylar üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bellingham, 2023 yazında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e katıldı ve altı sezonluk bir sözleşme imzaladı. Böylece kulüple bağı 2029 yazına kadar sürüyor.

İspanya'nın başkentine geldiğinden bu yana takım kadrosunun temel unsurlarından biri haline gelen oyuncunun daha uzun süre kalmasını güvence altına almak isteyen Real Madrid, bu hedefe yöneliyor.

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