Chema Andrés, dikkatleri üzerine çekmek ve son yılların İspanyol futbolunun en dikkat çekici yıldızlarından biriyle kıyaslanmaya başlanmak için Brighton formasıyla yalnızca 3 maça ihtiyaç duydu. Bir gol, bir asist ve üç galibiyet, İngiltere'de Premier Lig'de yeni bir Rodri versiyonunun ortaya çıktığından söz edilmeye başlanması için yeterli oldu.

İngiltere'nin güney sahiline gelişinden itibaren İspanyol orta saha oyuncusu Brighton projesi içinde kendini hızla kabul ettirdi ve transfer döneminin son gününde bağıtlanan bu anlaşmanın, kulübün genç yetenekler üzerindeki en dikkat çekici bahislerinden biri olabileceğini kanıtladı; bu bilgiler İspanyol "As" gazetesine dayanıyor.

Chema Andrés ile Rodri Hernández arasında pek çok benzerlik var; ikisi de İspanyol, ikisinin de boyu 1,90 metre civarında ve daha önce ikisi de Premier Lig'de oynadı. Ayrıca ikisi de arka bölgelerden maçların temposunu kontrol etme, fırsat üretme ve gollere katkı sağlama becerisiyle öne çıkıyor.

Konuları ve haberleri daha ayrıntılı biçimde "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Andrés'in formayı şortun içine sokmaya özen gösterdiği giyiniş biçimi bile akıllara Rodri'nin görüntüsünü getiriyor. Ancak gerçek kıyaslama görünüşle sınırlı kalmıyor, oyun tarzına kadar uzanıyor. Bu da güney İngiltere'deki bazı takipçilerin Brighton oyuncusuna "Yeni Rodri" lakabını takmasına yol açtı.

2005 yılında Valencia'da doğan Andrés, Real Madrid akademisinde yetişti ve ardından 2024-2025 sezonunda A takımla sahne alma fırsatını elde etti; ikisi La Liga'da, biri Kral Kupası'nda olmak üzere üç maçta forma giydi.

Sonrasında gelişimine daha geniş bir alan aramak için Stuttgart'a transfer oldu ve ardından genç yetenekleri keşfetme ve geliştirme becerisiyle tanınan bir kulüp olan Brighton kapısından Premier Lig'de yeni bir meydan okumaya girişmeye karar verdi. Teknik direktör Fabian Hürzeler yönetiminde Andrés, kendini hızla kanıtlamak için uygun ortamı buldu.

Getty Images

Şimşek gibi bir başlangıç

İspanyol oyuncunun "Amex" stadı taraftarlarının güvenini kazanması uzun sürmedi. Brighton ile ilk kez Coventry karşısında sahaya çıktı; 25 dakika oynadı ve bu sürede bir gol üretmeyi başardı.

Yalnızca üç gün sonra, Carabao Kupası'nda Manchester United karşısında ilk 11'de forma giyme fırsatı buldu ve Brighton'ın "Old Trafford" stadında 3-2 kazandığı heyecanlı galibiyette yer aldı.

Ardından Premier Lig'de Arsenal karşısındaki en önemli mücadele geldi; Andrés yeniden ilk 11'deki yerini aldı ve İngiltere'ye gelişinden bu yana en iyi maçlarından birini ortaya koydu.

Konuları ve haberleri daha ayrıntılı biçimde "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Arsenal karşısında Andrés yalnızca orta sahadaki görevlerini yapmakla yetinmedi; oyun kurma, organizasyon ve konumlanma açısından da etkili bir görüntü çizdi ve performansını Brighton'ın üçüncü golünü kaydederek taçlandırdı.

Gol, 57. dakikada bir duran toptan geldi ve İspanyol oyuncu ile takımı için olağanüstü bir geceyi tamamladı; takım, kulübün kuruluşunun 125. yılını kutladığı gün maçı gol yemeden 3-0'lık skorla noktaladı.

Dikkatleri çeken yalnızca gol değildi; Andrés maçın çeşitli yönlerindeki etkisini kanıtlayan rakamlar da ortaya koydu: iki top kesme yaptı, topu yedi kez geri kazandı ve beş hava topu ikili mücadelesini kazandı.

23 milyon euroluk transfer, Real Madrid'e bir soru yöneltiyor

Brighton formasıyla yaklaşık 200 dakikada, bunların 110 dakikası yerel müsabakalarda olmak üzere, Andrés değerini hızla kanıtlamaya başladı; İngiliz kulübe 1 Eylül'de Stuttgart'tan 23 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Real Madrid bu anlaşmadan yaklaşık 11,5 milyon euro elde etti; ayrıca oyuncunun haklarının yüzde 50'sini elinde tuttu ve 2025 yılı için 3 milyon euro değerinde bir transfer bedeli belirledi.

Ancak Andrés'in Brighton'daki dikkat çeken başlangıcı, İngiltere'de Real Madrid'in bu genç yeteneğinden vazgeçme kararına ilişkin tartışmayı yeniden açtı. "Independent" gazetesinden gazeteci Miguel Delaney dikkat çekici bir soru yöneltti: "Real Madrid, şu an tam da ihtiyaç duyduğu Chema Andrés'i nasıl elden çıkardı?"

Kıyaslamanın başlaması için yalnızca 3 maç yeterli oldu; ancak Andrés artık Premier Lig'de kendi adını kendi çabasıyla oluşturmak ve belki de yeni bir söz kalıbını kanıtlamak için gerçek bir fırsata sahip: "Rodri, İngiltere'de sahanın orta yerinden hâkimiyet kurabilen tek İspanyol olmaktan çıktı."