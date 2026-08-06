Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'un geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Merengueslerle sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek olan oyuncuya, Arsenal bu transfer döneminde büyük ilgi gösteriyor.

Dün çarşamba günü, Vinicius'un temsilcileriyle Real Madrid'i temsilen Jose Angel Sanchez ve Juni Calafat arasında, Brezilyalı oyuncunun sözleşme uzatma anlaşmasındaki tıkanıklığı aşmak amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi; ancak sonunda bir mutabakata varılamadı.

Öte yandan "Mundo Deportivo" gazetesi, "Cadena SER" radyosuna dayandırdığı haberinde, Real Madrid'in ilk teklifini sezon başına 24 milyon euro net rakama (2031 yılına kadar sözleşmeyle) yükseltmeye karar verdiğini aktardı.

Bu rakam, 25 yaşındaki oyuncunun başlangıçta talep ettiği 30 milyonun uzağında kalacak. Yine de "AS" gazetesi gibi bazı medya kuruluşları, Vini'nin yeni sözleşmeye primler ekleyerek bu ilk talebini düşürdüğünü, bunun da Real Madrid'in kabul etmeye hazır olabileceği bir durum olduğunu belirtiyor.

Anlaşmazlık konularından biri de, öngörülen yenileme primi ile kulüp ve oyuncu arasında yüzde 50 oranında paylaşılan imaj haklarıydı; Brezilyalı bu oranı kendi lehine artırmak istiyor.

Aslında iki taraf da birkaç gün öncesine kıyasla daha iyimser. Bununla birlikte, İspanyol radyosuna göre Real Madrid anında bir yanıt istiyor. Karar artık Vinicius'un elinde bulunurken, diğer tarafta Arsenal görüşmelerin sonucunu bekliyor.



