Real Madrid - Villarreal LaLiga ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

La Liga - Hafta 8 10 Eki 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid ile Villarreal, 10 Ekim 2026'da EST 15:00 ve GMT 21:00'de karşı karşıya gelecek.

Real Madrid'nin aradan sonra kapatması gereken fark var

LaLiga, üç haftalık milli maç arasının ardından nihayet geri döndü. Real Madrid'nin, özellikle de lider Barcelona'nın alev alev yanan formu düşünüldüğünde, Atletico Madrid yenilgisinin ardından toparlanması gerekiyor. Jose Mourinho'nun ekibi, bu sezon ligdeki ikinci yenilgisi sonrası sezona yedi maçta yedi galibiyetle başlayan Barca'nın altı puan gerisine düştü.

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Villarreal yükselişe geçti

Tüm kulvarlarda üst üste gelen dört mağlubiyetlik seri de dahil olmak üzere altı maçlık galibiyet hasretinin ardından Villarreal, son dönemde yeniden çıkışa geçtiğini gösterdi. Malaga ve Levante karşısında arka arkaya gelen LaLiga galibiyetleri çok kritik bir zamanda geldi ve bu sonuçlar Villarreal'i LaLiga'da sekizinci sıraya taşıdı.

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Vini kulübeye çekilebilir mi?

Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Jr, tüm sezon boyunca yalnızca bir gol attı ve burada yedeğe çekilebilir, ancak Kylian Mbappe'nin devam eden diz sakatlığı işleri karmaşık hale getiriyor, yine de söylentiler Fransız süperstarın görev alabileceğini öne sürüyor.

Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

Kylian Mbappe, Ibrahima Konate ve Fede Valverde'nin tamamının Madrid için durumu belirsiz, ancak Eder Militao'nun uzun bir aranın ardından antrenmanlara dönmesi cesaret verici.

Real Madrid, son dört ikili karşılaşmayı kazandı ve bu seride Kylian Mbappe beş gol attı.

Madrid, son beş maçında kalesini gole kapatamadı, Villarreal ise bu sezon oynadığı sekiz resmi maçın hiçbirinde gol yemeden tamamlayamadı.

Villarreal, son beş maçının dördünde tüm kulvarlarda en az iki gol attı.

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Takım haberleri ve kadrolar

Mourinho, ciddi ölçüde eksilmiş bir savunma hattıyla karşı karşıya. Ferland Mendy, Eder Militao ve Raul Asencio sakatlıkları nedeniyle yok, Dean Huijsen ise cezalı. Rodrygo, Federico Valverde, Ibrahima Konate ve Kylian Mbappe de forma giyemeyecek, bu da kadronun birçok mevkide zorlanmasına neden oluyor. Muhtemel ilk 11 henüz doğrulanmadı ve maç saatine yakın güncellemeler bekleniyor.

Villarreal'in sağlık durumu daha iyi görünüyor; bildirilen tek sakatlık endişesi Santi Comesana. Inigo Perez'in uğraşması gereken herhangi bir ceza durumu yok ve kadrosunun büyük bölümünü seçime hazır halde bulundurması bekleniyor.

Form durumu

Real Madrid, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son karşılaşması LaLiga'da Atletico Madrid'e 2-1 mağlubiyetle sonuçlandı, daha önceki süreçte de Real Betis'e 1-0 yenildi. Olumlu sonuçlar arasında Rayo Vallecano karşısında alınan 4-1'lik galibiyet ve Inter'e karşı elde edilen 2-1'lik Şampiyonlar Ligi zaferi yer alıyor. Bu beş maçta toplam 10 gol atarken 5 gol yediler.

Villarreal de son beş maçının ikisini kazandı, ikisini kaybetti; kaydı tamamlayan bir yenilgi daha aldı. Son olarak Levante'yi 3-1 mağlup etti, ondan önce de deplasmanda Malaga'yı 1-3 yendi. Mağlubiyetleri ise Real Betis, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ve Deportivo de A Coruna karşısında geldi. Bu beş maçta 10 gol atıp 9 gol yediler.

İkili rekabet geçmişi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, Ocak 2026'da LaLiga'da Real Madrid'nin Villarreal deplasmanında 0-2 kazanmasıyla sona erdi. Son beş ikili karşılaşmaya bakıldığında Real Madrid dört galibiyet ve bir beraberlik aldı; tek istisna Mayıs 2024'te Villarreal sahasında oynanan 4-4'lük beraberlikti. Real Madrid bu beş maçta 11 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

Puan durumu

Real Madrid, LaLiga'da dördüncü sırada yer alırken Villarreal dokuzuncu sırada bulunuyor. İki takım arasındaki puan tablosu farkı, Real Madrid'nin zirve yarışı içinde olması beklentisini yansıtıyor ve bir galibiyet onları lider grubuna biraz daha yaklaştıracak.